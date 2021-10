Bei den Häre gouf et fir den Tabelleleader vu Walfer eng 89:74-Victoire a bei den Damme bleift Diddeleng weider ongeschloen un der Spëtzt.

E Sonndeg war am nationale Basketchampionnat bei den Dammen an den Hären de 7. Spilldag.

Härebasket

Walfer huet sech am Spëtzematch géint Hiefenech mat enger staarker Leeschtung eng 89:74-Victoire (20:19, 26:13, 26:20, 17:22) geséchert. D'Residence huet et dem Géigner zemools am zweete Véierel schwéier gemaach a steet domat no der Partie un der Tabellespëtzt.

Am Match tëscht Sparta a Contern konnt sech d'Ekipp vu Bartreng virun den eegene Spectateure mat 93:72 (25:16, 20:22, 27:21, 21:13) duerchsetzen. Vun Ufank u waren si déi spillbestëmmend Ekipp a séchere sech um Enn eng verdéngte Victoire.

D'Etzella muss sech no enger immens spannender Partie mat 80:83 (22:20, 22:28, 18:18, 18:17) géint Diddeleng geschloe ginn. D'Victoire fir den T71 stoung um Enn virun allem wéinst engem gudden zweete Véierel.

Fir d'Arantia gouf et eng staark Victoire géint d'Amicale Steesel. D'Ekipp vu Fiels ass mat engem staarken éischte Véierel an de Match gestart a wënnt um Enn mat 102:80 (33:25, 21:18, 23:21, 25:16)

De Racing huet eng wichteg Partie géint den Telstar mat 83:75 (23:13, 19:19, 18:16, 23:27) fir sech entscheet. De Gaascht vun Hesper konnt duerch e staarke leschte Véierel nach e puer Punkte gutt maachen, fir de Match ze dréinen ass et um Enn awer net méi duergaangen.

De Basket Esch huet den Tabelleleschte Musel Pikes e Sonndeg keng Chance gelooss an d'Partie mat 97:67 (29:13, 19:12, 28:17, 21:25) fir sech entscheet.

Dammebasket

Bei den Dammen huet Sparta Bartreng kloer mat 57:91 (5:26, 15:28, 22:24, 15:13) géint Diddeleng verluer. Den T71 ass senger Favoritteroll gerecht ginn a steet duerch eng souverän Victoire weider ongeschloen un der Tabellespëtzt.

Fir de Basket Esch gouf et an der Partie géint d'Musel Pikes näischt ze huelen. Géint staarke Gäscht hu si sech um Enn misse mat 47:87 (9:18, 13:19, 10:31, 15:19) geschloe ginn.

D'Etzella huet sech eng wichteg Victoire géint d'Amicale geséchert. No enger staarker Leeschtung an den zwee leschte Véierel wënnt d'Ekipp vun Ettelbréck um Enn mat 79:67 (20:19, 17:19, 21:12, 21:17) géint Steesel

Eng knapp Victoire gouf et e Sonndeg fir de BBC Gréngewald Hueschtert zu Walfer. D'Residence huet sech no engem mëssgléckten zweete Véierel nach eng Kéier erugekämpft, zum Schluss ass et awer net méi duergaangen de Réckstand opzehuelen a verléiert sou mat 80:88 (21:23, 6:25, 26:28, 27:12).

Wolz konnt sech iwwerdeems mat 75:66 (26:16, 20:24, 18:9, 11:17) géint Contern duerchsetzen.