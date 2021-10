Um Mëttwoch den Owend spillt d'Residence Walfer, de Lëtzebuerger Champion am Damme-Volleyball, an der 32tels-Finall géint Niederösterreich Sokol/Post.

Nathalie Braas, Kapitänin Walfer-Volleyball-Dammen / Franky Hippert

Duerch déi ganz Covid-Pandemie ass et natierlech zu dësen Zäiten net esou evident, fir als klenge Veräin esou eng europäesch Aventure anzegoen. Am Virfeld gëllt et nach vill Organisatoresches ze klären.

Op där enger Säit ass net genau gewosst a wéi ee Land ee muss reesen a wéi et dann eventuell do mat de Covid-Mesuren ausgesäit, an op där anerer Säit muss een och emol de Budget fir esou en internationalen Optrëtt zesumme kréien.

Dozou d'Nathalie Braas, Kapitänin vun de Walfer Volleyball-Dammen: Um Enn vun der Saison muss déi Decisioun ëmmer ganz séier getraff ginn. Dunn ass de Comité op eis duerkomm an huet eis gefrot, ob mir bereet wären d'Coupe d'Europe ze spillen. Et war awer ganz kloer, datt mir dat wéilten. Dofir och e ganz grousse Merci un de Comité fir ebe Sponsoring, wat elo mat der ganzer Covid-Situatioun net ganz einfach war.

Wat de Géigner vun e Mëttwoch den Owend ugeet, kann een bei der Residence Walfer gutt domat liewen, och wann et den éisträichesche Rekordchampion mat 51 Titel zanter 1953 ass.

Mat deem Louss vu Wien hate mer immens Chance. Mat Mulhouse zum Beispill, hate mer eng topp Profiekipp. Ma Éisträich ass do awer nach e Krack drënner. Mat der Nationalekipp hate mer 0:3 géint Éisträich verluer. Och wa si zwou Nationalspillerinnen hunn, denken ech, datt hir Veräinsekipp net esou staark ass.

Wat de Lëtzebuerger Championnat ugeet, haten d'Nathalie Braas an hir Matspillerinnen no véier Spilldeeg nach kee Géigner, dee si richteg gefuerdert huet.

Vun dohier hate mer bis elo nach net immens vill spannend Matcher, wat eis erlaabt huet, vill Changementer ze maachen. Mir hunn e puer nei Spillerinnen, esou datt mer eis konnten aspillen. Mir maachen einfach dat Bescht draus.

Um 19.00 Auer e Mëttwoch den Owend fänkt den Allersmatch zu Wien un. De Retour ass dann den nächste Mëttwoch den Owend um 19.30 Auer zu Walfer.