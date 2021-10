An der 1/4-Finall verléiert Diddeleng mat 3:4 géint Rued. Och den Houwald 1, Berbuerg an Hueschtert/Folscht stinn an der Halleffinall.

Resultater vun der 1/4-Finall

Rued - Diddeleng 4:3 Hueschtert/Folscht - Éiter/Waldbriedemes 4:1 Houwald 1 - Houwald 2 4:0 Berbuerg - Iechternach 4:2