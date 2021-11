E Mëttwoch den Owend war an der nationaler Coupe vun den Hären den Optakt vun den Aachtelsfinallen.

Fir den AB Contern gouf et an der Partie géint d'Musel Pikes eng 86:69-Victoire, de Basket Esch steet mat engem 70:54 géint Hiefenech an der nächster Ronn an den Telstar Hesper huet sech mat enger 83:74-Victoire géint den T71 fir d'Véierelsfinalle qualifizéiert.

En Donneschdeg den Owend ginn dann nach déi lescht fënnef Partien an der Aachtelsfinall gespillt.