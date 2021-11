Vum 28. bis den 30. Dezember heescht et nees an der Coque "Let’s get ready to rumble".

Nodeems den Novotel Cup 2020 wéinst der Corona-Pandemie ausgefall war, ass den traditionelle Volleyballtournoi um Enn vum Joer nees zeréck. Déi nächst Editioun ass vum 28. bis den 30. Dezember an der Coque. Wéi d'Volleyball-Federatioun e Freideg matgedeelt huet, stinn d'Participanten och scho fest. Bei den Damme kritt d'Lëtzebuerger Nationalekipp et mat Island, de Färöer Inselen an der U19 aus Däitschland ze dinn. Bei den Häre kritt et d'FLVB-Formatioun mat Geogien, Island an de Färöer Inselen ze dinn.