An enger serréierter Partie klappt Walfer déi Bartrenger mat 90:85. Esch huet sech géint Diddeleng duerchgesat iwwerdeems Steesel géint Pikes gewënnt.

E Samschdeg den Owend war am Hären-Basket den Optakt vum 9. Spilldag. E Sonndeg steet dann nach de Match Etzella géint den Telstar um Programm.

Härebasket

Am Spëtzematch tëscht der Sparta an der Résidence Walfer konnt sech um Enn Walfer mat 90:85 (17:21, 16:20, 28:16, 29:28) duerchsetzen. Dobäi huet et virun allem an der 1. Hallschent dono ausgesinn, wéi wa Bartreng d'Nues vir hätt, si si dach mat 8 Punkte Virsprong an d'Paus gaangen. Am 3. Véierel huet Walfer dunn opgedréint an de Match zu hire Gonschte gedréint. Am leschte Quarter ass et hin an hier gaangen. Sparta louch bemol nees vir, éier Walfer ënnert dem Impuls vum Alexander David schlussendlech de Match awer nach zu hire Gonschten dréine konnt. Walfer gewënnt mat 90:85 bei der Sparta. Béid Ekippen hunn wéi och Esch elo 16 Punkten um Konto.

De Basket Esch gewënnt no enger serréierter Partie mat 87:79 (27:25, 24:15, 19:19, 17:20) géint den T71 Diddeleng.

Hiefenech gëtt no engem katastrophalem 1. Véierel um Enn awer nach senger Favoritteroll gerecht a ka sech no 40 Minutte mat 70:63 (4:23, 20:6, 18:10, 28:24) beim Racing duerchsetzen.

Fir d'Fiels gouf et no enger immens spannender Schlussphas, bei där et och an d'Verlängerung hätt kéinte goen, eng 79:76-Victoire (25:18, 18:21, 16:20, 20:17) géint Contern. Bei der Fiels war den Duane Alexander Johnson mat formidable 46 Punkten, deen alles entscheedende Spiller um Terrain.

D'Musel Pikes verléieren no engem schrecklechem 3. Véierel iwwerdeems mat 83:94 (20:16, 16:22, 15:32, 32:24) géint d'Amicale Steesel a bleift domat um Tabellewupp hänken.

Dammebasket