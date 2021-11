A 6 Sätz huet d'Lëtzebuergerin d'Linda Bergström aus Schweden geklappt.

D'Ni Xia Lian (WR 44) huet sech mat enger staarker Leeschtung beim WTT Contender zu Novo Mesto fir d'Finall qualifizéiert. D'Lëtzebuergerin konnt sech mat 4:2 (13:15, 8:11, 11:5, 11:8, 11:6, 11:7) géint d'Schwedin Linda Bergström (WR 78) duerchsetzen.

Schonn am fréien Nomëtteg war dem Ni Xia Lian eng déck Iwwerraschung gelongen, wéi et an der Véierelsfinall géint d'Wang Yidi aus China, der akuteller Nummer 10 vun der Welt, eng Victoire no 5 Sätz (8, 8, -2, -4, 9) gouf.

D'Finall géint d'Liu Weishan (WR 84) ass e Sonndeg de 14. November um 16.00 Auer.