E Sonndeg de Mëtteg war de 6. Spilldag am nationalen Dëschtennis-Championnat.

Hueschtert-Folscht bleift weiderhin ongeschloen a feiert géint Lénger déi 6. Victoire am 6. Match. Mat 5:2 konnt sech den Tabelleleader géint Lénger duerchsetzen an ënnersträicht domat nach eemol d'Titel-Ambitiounen.

Den Houwald bleift an der Tabell awer drun, well d'Ekipp ronderëm den Irfan Cekic konnt sech mat 5:1 géint Rued duerchsetzen.

De Briddel an d'Union trenne sech iwwerdeems mat 4:4, e Resultat, dat virun allem fir de Briddel enttäuschend dierft sinn. Bei der Union konnt sech ënnert anerem den Hugo Krier iwwerraschend géint de Zlatko Rajcic duerchsetzen.

Den DT Berbuerg konnt iwwerdeems eng wichteg an iwwerraschend kloer Victoire géint Éiter-Waldbriedemes realiséieren. Mat 5:1 wënnt d'Ekipp ronderëm de Mirko Habel an den Nationalspiller Eric Thillen. Op Säite vun Éiter huet den Thibaut Besozzi fir den Éierepunkt gesuergt, hie konnt sech géint den Tom Scholtes duerchsetzen. Den Eric Thillen konnt seng staark Form nach eemol ënnersträichen, well hie konnt sech kloer mat 3:0 géint de Mickaël Fernand duerchsetzen, deen ëmmerhin d'Nummer 2 an der Verbandsranglëscht ass. An och géint de Evgheni Dadechin, d'Nummer 12 aus dem Land, gouf et eng kloer 3:0-Victoire.

Den amtéierende Champion Diddeleng kënnt lues awer sécher a Form a wënnt däitlech mat 5:1 géint Iechternach.

PDF: Schreiwes vun der FLTT