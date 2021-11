Am Basket huet de Racing mam Pit Rodebourg een neien Trainer. Déi Stater hate sech jo en Dënschdeg vum Amadeo Dias getrennt.

De Pit Rodenbourg war och schonns d'lescht Saison deelweis Coach vum Racing. Aktuell läit de Veräin aus der Haaptstad op der 11. Plaz an der Tabell an huet an 11 Matcher dräi Mol gewonnen.