E Sonndeg kënnt et am Championnat zum Spëtzenduell tëscht dem Leader Diddeleng an dem Zweeten Musel Pikes.

Am Basket-Championnat vun den Damme war et e Freideg den Owend d'Suite vum 9. Spilldag. De Leader Diddeleng bleift weider ouni Néierlag. Mat 67:56 (26:15, 14:12, 16:13, 11:16) huet ee sech beim Basket Esch duerchgesat. Eng Victoire gouf et och fir d'Musel Pikes. Si hu sech mat 88:72 (35:10, 11:19, 23:24, 19:19) géint d'Amicale Steesel behaapt. Duerch dës Victoire bleiwen d'Pikes un Diddeleng drun. E Sonndeg kënnt et um 10. Spilldag zum Duell tëscht den Damme vun der Musel an deene vun Diddeleng. An der drëtter Partie huet sech dann nach d'Etzella vun Ettelbréck misse mat 57:73 (18:25, 16:22, 14:16, 9:10) géint Conter geschloe ginn. En Donneschdeg den Owend hat sech d'Sparta iwwerraschend géint Walfer duerchgesat. Den Iwwerbléck vun de Resultater