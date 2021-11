Am Toppmatch ka sech den T71 Diddeleng géint d'Musel-Pikes duerchsetzen a Steesel setzt sech géint de Gréngewald duerch.

E Sonndeg den Owend war am Dammebasket den 10. Spilldag an der LBBL.

Am Toppmatch vum 10. Spilldag sinn d'Musel Pikes op den T71 Diddeleng getraff. Dëse war dann och wéi erwaart immens spannend a keng Ekipp huet där anerer eppes geschenkt. Ni konnt sech eng Ekipp vun där anerer richteg ofsetzen. Um Enn hat Diddeleng dat bessert Enn op senger Säit a wënnt mat 81:76 (23:22, 17:15, 20:18, 21:21).

An engem weidere ganz spannende Match konnt sech Steesel géint de Gréngewald mat 77:75 (22:20, 25:19, 19:12, 11:24) duerchsetzen. Am leschte Véierel huet de Gréngewald nach eemol staark opgeholl an d'Damme vu Steesel hu geziddert, mee se konnten d'Victoire iwwert d'Zäit bréngen.

An der Tabell stinn Esch a Conter direkt niewenteneen a genau sou enk ass och de Match ausgaangen. Nodeems Esch no der éischter Hallschent mat 15 Punkten am Avantage louch, huet Conter no der Paus opgedréint an ëmmer weider opgeholl. Um Enn sollt et awer knapps net duergoen an Esch wënnt mat 64:59 (12:8, 19:8, 18:21, 15:22).

Laang konnt d'Etzella de Réckstand géint Walfer a Grenzen halen, mee am leschte Véierel huet Walfer e Gang eropgeschalt an dëse Véierel hu se dann och mat 25:9 fir sech entscheet. Um Enn gewënnt Walfer kloer mat 81:56 (20:17, 19:14, 17:16, 25:9) bei den Damme vun Ettelbréck.

Tëscht der Sparta Bartreng a Wolz ass et an eng duebel Overtime gaangen an no där konnt sech Bartreng mat 108:100 (25:14, 19:30, 15:16, 23:22, 26:18) duerchsetzen.