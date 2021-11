Den Duo aus dem Grand-Duché huet sech am Dammen-Dubbel mat 3:1 géint déi kanadesch Koppel Zhang Mo / Xu Joyce duerchgesat.

E Mëttwoch den Owend waren d'Ni Xia Lian an d'Sarah De Nutte bei der Dëschtennis-WM an den USA am Dubbel am Asaz. D'Lëtzebuerger Koppel huet sech mat 3:1 (6, -10, 4, 3) géint den Duo Zhang Mo / Xu Joyce aus Kanada duerchgesat a steet domadder an der Ronn vun de beschten 32. Hei kréie si et elo mat der Koppel Liu Hsing-Yin / Cheng Hsien-Tzu (WR 86/59) aus Taiwan ze dinn.