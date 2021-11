D'Ni Xia Lian hat keng Problemer beim 4-0 géint d'Kroatin Ivana Malobabic (WR 181). Beim Sarah De Nutte ass et bis an den Entscheedungssaz gaangen.

D'Lëtzebuergerin huet géint déi 17 Joer jonk koreanesch Nationalspillerin Shin Yubin e gudde Start erwëscht an ass mat 2-0 a Féierung gaangen. Saz 3 goung un d'Yubin, éier d'De Nutte nees de Virsprong op 3-1 konnt ausbauen. Duerno huet d'Koreanerin awer d'Sätz 5 a 6 mat 11-7, respektiv 11-2 fir sech entscheet. Am decisive 7. Saz behält d'Sarah De Nutte awer mat 11-9 d'Iwwerhand a steet domat, genee wéi d'Ni Xia Lian an der nächster Ronn.

Et ass déi éischte Kéier an der Geschicht vun der FLTT, dass zwou Dammen am Eenzel an am Dubbel ënnert den 32 Beschte vun der Welt sinn.

Elo waarden awer schwéier Aufgaben op déi zwou Lëtzebuerger Spillerinnen.

D'Ni Xia Lian muss géint d'Nummer 10 op der Welt, d'Chineesin Wang Yidi untrieden, géint déi Si viru knapp 2 Wochen mat 3-2 an der Véierelsfinall vum WTT Contender Novo Mesto gewanne konnt.

Fir d'Sarah De Nutte gëtt et nach eng Nummer méi schwéier, well et waart d'Nummer 1 op der Welt op d'Lëtzebuergerin. Rieds ass vum Cheng Meng aus China, déi bei Tokyo 2020 d'Goldmedail gewonnen huet.

Virun dëse schwéieren Aufgaben am Eenzel, trieden d'Ni Xia Lian an d'Sarah de Nutte awer nach an der 1/16-Finall am Dubbel un, dat géint Liu Hsing-Yin / Cheng Hsien-Tzu (WR 86/59) aus Taiwan.