E weidere staarken Optrëtt gouf et bei der Dëschtennis-Weltmeeschterschaft zu Houston an den USA vum Ni Xia Lian an dem Sarah de Nutte. Déi zwou Lëtzebuergerinne stinn no engem 3:2-Succès géint d'Doo Hoi Kem (13) an d'Lee Ho Ching (50) aus Hongkong am Dubbel an de Véierelsfinallen.