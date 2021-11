Déi zwou Lëtzebuergerinnen hu sech kloer mat 3:0 géint hir Géignerinnen aus Indien duerchgesat.

Op der Dëschtennis Weltmeeschterschaft zu Houston an den USA, hunn d'Sarah de Nutte an Ni Xia Lian et sensationell an d'Halleffinalle gepackt.

De Lëtzebuerger Dubbel setzt sech an de Véierelsfinalle mat 3-0 (11:1, 11:6 an 11:8) géint d'Inderinne Manika Batra (WR 56) an Archana Girish Kamath (WR 123) duerch. Domat spillen d'Lëtzebuergerinnen elo em d'Medailen bei der Weltmeeschterschaft zu Housten.