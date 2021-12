De Gewënn vun der Bronzemedail op der Dëschtennis-WM war een historesche Moment fir de Lëtzebuerger Dëschtennis.

Zu Houston op der Weltmeeschterschaft haten d'Sarah De Nutte an d'Ni Xia Lian Enn November jo sensationell d'Bronzemedail am Dubbel gewonnen. Fir dëst ze feieren, hat d'Federatioun en Donneschdeg den Owend op eng Receptioun an der Coque invitéiert. Hei goufen déi zwou Lëtzebuerger Dëschtennisspillerinnen dann och fir hir Leeschtung geéiert.

Et war e groussen a flotten Owend fir d'Sarah De Nutte an d'Ni Xia Lian. D'Federatioun hat 60 Leit zesummegetrommelt, fir d’Bronzemedail esou richteg ze feieren. Beim Sarah De Nutte huet et awer méi laang gedauert, fir ze realiséieren, wat zu Houston iwwerhaapt geschitt ass.

"Am Ufank konnt ech et bal net gleewen. Et war esou surreal an einfach verréckt. Lo mëttlerweil schonn, well ech vun esou ville Leit drop ugeschwat ginn an ech sinn esou frou, dass meng Federatioun esou en Owend organiséiert huet."

Den André Hartmann, President vun der Dëschtennisfederatioun, war natierlech besonnesch houfreg op dësen Exploit, deen net vun ongeféier kënnt.

"Et war eis wierklech dru geleeën, fir déi Leeschtung Revue passéieren ze loossen, fir dat awer och an de Kontext ze setze vun der längerfristeger Trainingsplanung, déi mir zanter Jore verfollegen. Och d’Leeschtungskonzept wat mir hunn, an och ëmmer nees ugepasst ginn ass, an dat och elo Friichten dréit."

Invitéiert waren och de Prënz Louis a säi Jong de Prënz Gabriel, déi vun der Geleeënheet profitéiert hunn, mam FLTT-Duo och eng Partie Dëschtennis ze spillen.

D’Leeschtung vum Ni Xia Lian muss och ervirgehuewe ginn, déi mat 58 Joer nach ëmmer Dëschtennis op Weltklassniveau spillt a mat dëser Bronzemedail nach emol alles getoppt huet.

"Ech si glécklech, fille mech geschätzt a geéiert iwwert d’Reaktioun vun de Leit. Ech mengen dat Ganzt ass speziell, well Lëtzebuerg esou kleng an onbekannt war, an elo si mir berüümt."

Dat stëmmt, well och an der internationaler Press gouf dës Performance thematiséiert. Genéisse kënne si dëse Succès, mee eng Chrëschtvakanz ass den Ament nach net an Aussiicht.

D'Sarah De Nutte: "Ech hunn nach ee Match d'nächst Woch, mee ech freeë mech awer wierklech op Vakanz, well et war wierklech e laangt Joer an déi ganz Virbereedung fir d’Olympia-Quali. Et waren esou vill Highlighten an Zäit vu 6 Méint an dofir freeën ech mech op d’Chrëschtvakanz."

An déi hu sech béid Spillerinnen och richteg verdéngt.