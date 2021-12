E Samschdeg den Owend goufen zu Berbuerg d'Halleffinalle vun der Coupe am Dëschtennis gespillt.

Bei den Damme gouf allerdéngs just eng vun den zwou Halleffinalle gespillt. Den Titelverdeedeger Nidderkäerjeng huet sech hei souverän mat 4:0 géint den DT Lenneng duerchgesat. D'Halleffinall tëscht dem Houwald a Rued ass op den 13. Januar verluecht ginn, well d'Tessy Gonderinger an d'Annick Stammet schonns an der Coupe bei den Hären am Asaz waren.

Och bei den Häre koum et zum Duell tëscht Rued an dem Houwald an do sollt et eng fauschtdéck Iwwerraschung ginn, well den Titelverdeedeger huet sech do mat 3:4 misse geschloe ginn an dobäi ass Rued och nach ouni hir Nummer 1, de Peter Musko, ugetrueden. "Man of the Match" war ganz kloer de Jose Lavado, dee ganzer 3 Matcher gewanne konnt. De véierte Punkt huet d'Tessy Gonderinger gemaach, déi wuel sou iwwerraschend géint d'Nummer 1 vum Houwald, den Irfan Cekic, gewanne konnt.

An der Finall kritt Rued et mam DT Hueschtert-Folscht ze dinn. Den Tabelleleader aus dem Championnat huet sech nämlech mat 4:2 géint den DT Berbuerg duerchgesat an och dat ouni hir Nummer 1, de Mats Sandell. Berbuerg huet virun eegenem Public ëm all Punkt gekämpft, ma et sollt net duergoen. Den Eric Thillen an de Michael Schwarz hunn allebéid 1 Match gewonnen, dat jeeweils géint de Kevin Kubica. Liicht enttäuschend war wuel d'Prestatioun vum Mirko Habel, d'Nummer 1 vu Berbuerg huet souwuel géint de Gleb Shamruk, wéi och géint de Maël van Dessel de Kierzere gezunn.