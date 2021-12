En Dënschdeg hätt déi 33. Editioun vum traditionelle Volleyball-Tournoi ronderëm de Joreswiessel solle lassgoen.

Ma no der Annonce vun der Lëtzebuerger Regierung de leschte Mëttwoch, datt kuerzfristeg nei, méi streng Mesuren am Fräizäit- a Sportberäich géifen a Kraaft trieden, war séier kloer, datt et och 2021 keen Novotel Cup am Volleyball géif ginn.

Do stellt sech natierlech d'Fro, wéi dann déi invitéiert Nationalkaderen op d'Decisioun vum Lëtzebuerger Verband reagéiert hunn.

"Mir ware permanent am Kontakt mat den Verbänn aus Georgien, Däitschland, Island an och de Färöer Inselen a mir hu si als éischt gefrot, ob si iergendwellech Käschten hätten, fir Last Minute de Vol op Lëtzebuerg ze annuléieren, dat war Gottseidank net de Fall a si hunn alleguerte verstanen, datt et hei drëm geet, fir d'Gesondheet vun de Leit ze schützen.", esou d'Presidentin vun der FLVB, d'Norma Zambon.

Elo ass et jo awer esou, datt dat aktuellt Gesetz et net verbitt, fir Sport ze maachen an een esou de Spiller, Sponsoren etc awer hätt kënnen eng Plattform bidden, fir sech ze weisen.

"Natierlech hätt ee kéinten en Novotel Cup mat vill Opwand, ouni Zuschauer, ouni Buvette a sou weider organiséieren, mee de Message vum Premierminister an der Gesondheetsministesch war awer kloer, datt ee soll seng Kontakter esouwäit ewéi méiglech reduzéieren an do gesi mir eis als Verband schwéier, en Tournoi mat 8 Ekippen ze organiséieren."

Nodeems d'Dammennationalekipp dëst Joer eng éischte Kéier un der europäescher Silver League deelgeholl hat, wier den Novotel Cup fir d'Nathalie Braas a Co eng gutt Geleeënheet gewiescht, fir nees Spillpraxis ze sammelen a sech op d'Silver League am Joer 2022 ze preparéieren.

Nom kuerzfristege Wiessel vum Dammennationaltrainer sollt den Novotel Cup donieft och eng Bestandsopnam sinn, déi mat an d'Decisioun géif afléissen, ob den Interimskontrakt mam Head Coach Fabio Aiuto, souwéi dem Assistant Coach Ben Angelsberg, géif verlängert ginn, esou den techneschen Direkter vun der FLVB, den Torsten Schoof.

"De Feedback vum éischte Stage war esouwuel vu Säite vun den Trainer ewéi och vun de Spiller duerchaus positiv, esou datt enger Verlängerung vum Interimskontrakt bis op Weideres emol näischt am Wee steet."

An der Ekipp vun den Hären hätte sech d'Spectateuren iwwert e ganze Koup un neie Gesiichter freeë kënnen. Et wier eng ganz jonk Ekipp gewiescht, déi fir Lëtzebuerg an d'Kompetitioun gaange wier an déi éischt a wichteg Erfarungen a Lännermatcher hätt kéinte sammelen.

Ob a wéini den 33. Novotel Cup wäert nogeholl ginn, ass nach net gewosst. Nieft der Disponibilitéit vun der Coque muss och dem nationalen ewéi internationale Kalenner vun de respektive Gäscht Rechnung gedroe ginn.