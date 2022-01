Et muss ee geimpft oder geneese sinn an am Fall, wou een nach net déi 3. Impfung kritt huet, muss een e Schnelltest sur place maachen, éier een erakënnt.

Ma wat bedeit dat fir d’Fitnesszenteren? Briechen d’Aschreiwungen an den traditionell stäerkste Méint Januar a Februar dowéinst an? A wéi grouss ass de Schued zanter der Pandemie? D’Fabienne Zwally huet mam President vun der Fitnessfederatioun FLDF Charel Trierweiler geschwat.