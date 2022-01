E Samschdeg war den éischte Spilldag vum Playoff am Dëschtennis-Championnat an do gouf et direkt 2 Iwwerraschungen.

Wéi schonns an der Halleffinall vun der Coupe klappt Rued iwwerraschend den Houwald an dat mat 5:2. Och Diddeleng hat sech e bessere Start an déi decisiv Phas vun der Saison erwëscht. D'Ekipp aus der Forge du Sud huet sech nämlech mat 3:5 géint Lénger misse geschloe ginn. Hueschtert-Folscht bleift iwwerdeems weiderhin ongeschloen a gewënnt mat 5:3 géint Lénger.