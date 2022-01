De Weekend war den 11. Spilldag am nationale Volleyball-Championnat. Déi komplett Resultater an d'Tabell fannt Dir hei.

Um leschte Spilldag vum Championnat hunn Stroossen, Luerenzweiler a Bartreng hir Matcher konnte gewannen. Dobäi huet Stroossen dem Tabellen-Drëtten Dikrech keng Chance gelooss (3:0). Stroossen schléisst virum Playoff de Championnat op der 1. Plaz of, viru Bartreng an eben Dikrech. Fenteng kennt op déi 4. Plaz.

Volleyballsmatch Luerenzweiler - Fenteng (15.1.22) © Roland Miny Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Härevolleyball

Dammevolleyball

Bei den Damme konnten sech um Samschdeg den Owend d''Heemekippen duerchsetzen. An der Tabell schléisst Walfer no 11. Spilldeeg de reguläre Spillplang op der 1. Plaz of, virum Gym a Mamer.