Weider si si an der neister Weltranglëscht elo och ëm 3 Plaze geklommen a stinn elo do op der 9. Plaz.

An der Weltranglëscht stinn elo just nach 7 asiatesche Koppelen an eng südamerikanesch Koppel virun hinnen. Domat si si elo dann och an der Europaranglëscht d'Nummer 1.

PDF: Schreiwes vun der FLTT