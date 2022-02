Bei den Damme stinn den Gym Volley, Péiteng a Walfer an der Halleffinall.

De Weekend ginn am Volleyball 1/4-Finalle vun der Coupe gespillt. Um Samschdeg waren et déi dräi feelend Matcher an der Coupe vun den Dammen, wärend et bei den Hären déi éischt zwou Partië waren.

Den Iwwerbléck vun de Resultater vun den Hären

Den Iwwerbléck vun de Resultater vun den Dammen