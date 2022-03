Am éischten Tour vum Haapttableau vum Contender Tournoi zu Muskat am Oman gewënnt d‘Lëtzebuergerin mat 3:0 géint d'Cheng I-Ching.

D'Taiwanesin ass aktuell d‘Nummer 12 op der Welt a bei dësem Tournoi op 2 gesat. Et wier dat "bescht Eenzel-Resultat" vu senger Karriär, esou d'Sarah De Nutte no hirer Victoire. Am Nomëtteg ëm 16.10 Auer eiser Zäit trëtt d'Lëtzebuergerin géint déi 22 Joer al Chinesin Qian Tianyi un, déi an der Weltranglëscht op der 43. Plaz steet.

PDF: Victoire vum Sarah de Nutte