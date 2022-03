E Samschdeg war den Optakt vun den Halleffinallen an dem Playodwn am nationale Volleyball-Championnat. Déi komplett Resultater fannt dir hei.

Härevolleyball

Halleffinall

An der éischter an eenzeger Halleffinall, déi e Samschdeg gespillt ginn ass, konnt sech de VC Stroossen mat 3:0 (25:19, 25:16, 25:) géint de VC Fenteng duerchsetzen. E Samschdeg an enger Woch ass dann den zweete Match tëscht béiden Ekippen, well d’Halleffinallen am Modus "Best-of-three" gespillt ginn. Falls de VC Fenteng hei sollt gewannen, gëtt et een Entscheedungsmatch.

Playdown

Dammevolleyball

Halleffinallen

An der éischter Halleffinall huet den Gym Volley sech mat 2:3 (29:31, 21:25, 25:20, 25:16, 13:15) géint Mamer misse geschloe ginn. Nodeems d’Gäscht déi éischt zwee Sätz gewonnen haten, ass d’Lokalekipp nach eemol zréckkomm, ma um Enn hunn d’Spillerinne vu Mamer awer d’Iwwerhand behalen.

Déi zweet Halleffinall tëscht Walfer a Stengefort ass mat 3:0 (25:15, 25:18, 25:17) un d’Lokalekipp gaangen. Och hei ginn déi nächst an eventuell decisiv Matcher an enger Woch gespillt.

Playdown