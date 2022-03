D'Gym gewënnt zu Mamer 3:2. Am zweete Match vum Dammechampionnat gewënnt Walfer kloer géint Stengefort. Bei den Häre klappt Stroossen Fenteng mat 3:0.

Härevolleyball

Am Volleyball ginn aktuell d'Halleffinallen nom Best-of-Three-System gespillt.

Nodeems Stroossen lescht Woch mat 3:0 géint Fenteng gewonnen hat, ass et beim zweete Match méi enk zougaangen. De VC Fenteng konnt den zweete Saz fir sech entscheeden an huet och am drëtte Saz gutt matgehalen. Um Schluss gewannen déi Stroossener Häre mat 3:1 an zéien an d'Finall vum Championnat an.

De Match tëscht dem Chev Dikrech an dem Volley Bartreng ass e Sonndeg.

Playdown

Am Playdown hat de VBC Esch de VC Belair op Besuch. Déi Escher setze sech no fënnef Sätz mat 3:2 duerch.

Dammevolleyball

Beim Match Stengefort géint Walfer gouf et eng kloer Victoire fir d'Gäscht vu Walfer. Si setze sech mat 3:0 géint d'Heemekipp duerch. Den éischte Saz war nach zimmlech equilibréiert, mee den zweeten an drëtte Saz si koer u Walfer gaangen. D'Walfer Dammen hate sech schonn am éischte mat 3:0 géint de VC Stengefort duerchgesat a stinn domat als éischt Ekipp an der Finall.

Am zweete Match um Samschdeg hat Mamer d'Gym op Besuch. Mamer hat den éischte Match knapp mat 3:2 fir sech entscheed. Am zweete Match vum System Best of Three war et déi erwaart spannend Partie. D'Gym war séier mat 2:0 vir, mee Mamer huet sech am drëtten a véierte Saz zeréckkaf a konnt fir den 2:2-Sazausgläich suergen. Am decisive fënnefte Saz huet sech dann d'Gym duerchgesat a gewënnt mat 3:2. Domat gëtt den nächste Weekend den decisiven drëtte Match gespillt.

Playdown