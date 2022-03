An der Véierelsfinall hunn déi zwou Lëtzebuergerinne sech mat 3:1 géint d'Vize-Europameeschterinne Sabine Winter an Nina Mittelham duerchgesat.

D'Koppel aus Däitschland hat wuel den éischte Saz knapp gewonnen, ma an der Suite konnten d'Ni Xia Lian an d'Sarah de Nutte awer 3 Sätz hannertenee gewannen a stinn domat an der Halleffinall beim Singapore Smash, engem Tournoi vun der héchster WTT-Kategorie.

An der Halleffinall spillen d'Lëtzebuergerinnen e Mëttwoch de Moien awer elo géint d'Sun Yingsha an d'Wang Manyu aus China, déi an der Dubbel-Weltranglëscht souverän op Plaz 1 stinn. Géint dës Koppel haten d'Ni Xia Lian an d'Sarah de Nutte och schonn an der WM-Halleffinall zu Houston verluer.

