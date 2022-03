Berbuerg an d'Union spillen d'nächst Saison weider der Audi TT League, nei mat dobäi si Recken an Esch Abol.

Am Dëschtennis-Championnat hu sech um leschte Spilldag vum Playoff Rued an Éiter-Waldbriedemes déi 2 lescht Tickete fir d'Halleffinalle geséchert.

Rued huet beim Houwald 5:2 gewonnen. Doduerch konnt sech Éiter/Waldbriedemes eng 3:5-Néierlag zu Diddeleng leeschten.

Déi aner 2 Ekippen an den Halleffinalle si jo Hueschter-Foulscht a Lénger.

An der NLAB war et de Weekend och dee leschte Spilldag. Berbuerg an d'Union bleiwen an der Audi TT League, nei mat dobäi sinn d'nächst Saison Recken an Esch Abol.

PDF: Schreiwes FLTT

D'Resultater vum Dëschtennis am Iwwerbléck