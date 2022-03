Méiglech gemaach, huet dat d'Victoire vun der Sparta géint de Racing.

Ouni ze spillen huet Zolwer e Mëttwoch den Owend den Opstig an d'LBBL perfekt gemaach. Duerch d'86:50-Victoire vun der Sparta géint de Racing, kënnen déi Stater Zolwer an der Tabell net méi iwwerhuelen.

Dammebasket: Sparta géint de Racing 86:50 (23.3.22) © Emile Mentz Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Nëmmen 2 Wochen nodeems sech Zolwer d'FLBB-Coupe geséchert huet, kann een elo nach eng Kéier feieren.

LBBL

Am 2. Tour vun der Qualifikatioun an der LBBL waren e Mëttwoch den Owend zwee Nodrosmatcher (1. Spilldag a 4. Spilldag). Den T71 Diddeleng huet sech mat 67:61 géint de Basket Esch behaapt an d'Résidence war dem Gréngewald mat 74:64 iwwerleeën.