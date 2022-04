E Freideg den Owend am Härevolleyball d'Decisioun gefall, wéi eng Ekipp dës Saison op der drëtter Plaz ofgeschloss huet. An dat ass um Enn Fenteng.

Mat enger 3:1 Victoire fir de VC Fenteng huet sech d'Ekipp um Enn a 4 Sätz (25:20, 18:25, 25:11, 25:19) géint den CHEV Diekirch duerchgesat.

De 16. Abrëll geet et da lass mat de Finallen am Volleyball-Championnat. Bei den Häre spille Stroossen a Bartreng ëm den Titel a bei den Damme sinn et Walfer an d'Gym. Gespillt gëtt am Best-of-Three-Modus.