Den AB Contern huet sech mat 67:54 géint de Gréngewald behaapt a fir d'Residence gouf et eng 73:56-Victoire géint de Basket Esch.

Nodeems sech schonn den T71 Diddeleng an d'Amicale Steesel an de 1/4-Finallen duerchsetze konnten, hu sech e Mëttwoch den Owend Conter a Walfer déi zwou lescht Plazen an der Halleffinall geséchert.

Bei zwee Dueller gouf et an den éischten zwou Partië vum Best-of-Three-Modus kee Gewënner, sou dass dës an engem drëtten an decisive Match ermëttelt goufen.

Am éischte Match vum Owend huet sech de Gréngewald misse mat 54:67 (10:19, 11:16, 18:9, 15:23) géint den AB Contern geschloe ginn. Conter hat gutt era fonnt a konnt sech bannent den zwee éischte Véierel schonn ee gewësse Virsprong vu 14 Punkte opbauen. Duerch e staarken drëtte Véierel vum Gréngewald ass et zum Schluss nach ee Mol spannend ginn, ma d'Gäascht konnten d'Féierung iwwert d'Zäit bréngen a sech domat um Enn fir d'1/2-Finalle qualifizéieren.

De weidere Match vum Owend huet Walfer mat 73:56 (24:19, 8:9, 21:8, 20:20) géint de Basket Esch fir sech entscheet. Vun Ufank un hu sech béid Ekippen an enger serréierter Partie net all ze vill huele gelooss. No engem schwaachen zweete Véierel konnt d'Residence am drëtte Véierel awer opdréinen an de Match doduerch um Enn fir sech entscheeden.