Am Playdown vun den Häre gouf et dann déi éischte Victoire fir Iechternach.

Dammen

D'Gym ass an der éischter Finall besser an de Match gestart a konnt zu Walfer mat 1:0 a Féierung goen. Ma dono hunn d'Damme vu Walfer de Match gedréint a konnte sech déi éischt Finall mat 3:1 (20:25, 25:21, 26:24, 25:18) sécheren. An enger Woch treffe da béid Ekippen op der Gym openeen a Walfer kéint hei de Sack zoumaachen.

Hären

Bei den Hären gouf e Samschdeg déi éischt Finall tëscht Stroossen a Bartreng gespillt an d'Heemekipp huet dës däitlech fir sech entscheet, dat mat 3:0 (25:17, 25:18, 25:17). Domadder kënne sech déi Stroossener an enger Woch beim zweete vu méiglechen 3 Matcher schonn de Championstitel am Volleyball sécheren.

Playdown

Am Playdown bei den Häre gouf et déi éischte Punkte fir Iechternach. Si konnte sech 3:2 (15:25, 25:21, 25:21, 22:25, 15:13) doheem géint den aktuelle Leader Luerenzweiler duerchsetzen.