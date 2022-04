D'Gym Bouneweg huet am 1. an am 3. Saz alles ginn. Um Enn sollt et awer net duergoen, fir en drëtte Match géint Walfer ze erzwéngen.

No der Victoire am éischte Match, huet sech Walfer an der 2. Finall kloer mat 3:0 duerchgesat. Den éischte Saz war nach relativ ausgeglach. Trotzdeem huet Walfer dee mat 25:21 fir sech entscheet. Am 2. Set war d'Gym komplett ofgemellt a d'Heemekipp konnt just 9 Punkte markéieren. Am drëtte Saz huet d'Gym nach emol dogéint gehalen, mee och do sollt ee mat 20:25 de Kierzeren zéien.

Walfer huet sech no 2 Victoiren am Best-of-Three-Modus duerchgesat an huet säi Meeschtertitel verdeedegt.

