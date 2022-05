Am éischte Barragematch am nationale Basket setzt sech d'Ekipp aus der LBBL-League duerch a verschaaft sech eng gutt Ausgangspositioun.

Och an de Barrage-Matcher gëtt am Best-Of-Three-Modus gespillt. Den éischte Match goung um Schluss kloer un d'Gäscht vu Conter, obwuel Munneref sech am éischte Véierel ganz staark presentéiert an dëse mat 25:22 fir sech decidéiert hat. Am zweeten an drëtte Véierel huet Conter awer seng Stäerkte gewisen a sech eng kloer Avance erausgespillt.

Am leschte Véierel goung et laang hin an hir a béid Ekippen hu vill Punkte markéiert, sou dass et um Enn 93:77 (25:22, 10:18, 16:22, 26:31) fir Conter stoung. Bei der Lokalekipp waren de Khalil Small an den John Ross déi bescht Marqueuren, de Vincent King an de Cartier Diarra hu fir Conter déi meescht Bäll am Kuerf versenkt.

Den nächste Match ass e Samschdeg zu Conter.