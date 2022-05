An der éischter Finall vum nationalen Dëschtennis-Championnat setzt sech d'Lokalekipp mat 5:2 géint Lénger duerch.

E Sonndeg de Mëtteg gouf zu Kietscht déi éischt Finall vum nationalen Dëschtennis-Championnat gespillt.



Hei stounge sech Hueschtert-Folscht a Lénger géigeniwwer. Um Enn konnt sech d‘Lokalekipp mat 5:2 duerchsetzen. Den decisive Mann bei den Haushäre war de Glen Shamruk, dee souwuel géint de Christian Kill wéi och géint de Frane Runjic gewonnen an domat de Grondsteen fir d‘Victoire geluecht huet. Och de jonke Maël van Dessel huet seng zwee Matcher gewonnen.



D‘Matcher ware wuel gréisstendeels relativ enk, ma an den decisive Momenter wousst Hueschtert-Folscht ëmmer nees ze iwwerzeegen.



Bei Lénger waren de Frane Runjic an den Dirck Gavray ouni Victoire bliwwen. Virun allem vum Runjic hat ee sech erhofft, datt en op d‘mannst ee Punkt fir seng Ekipp kéint maachen.



Ënnert dem Applaus vun den 255 Spectateure konnt Hueschtert-Folscht, déi am Championnat nach ongeschloe sinn, also senger Favoritteroll gerecht ginn. Domat gi si an der Best-of-3-Serie mat 1:0 a Féierung. Den zweete Match gëtt zu Lénger gespillt