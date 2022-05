Am Basket ass et d'Nouvelle, datt den Thomas Grün déi nächst Saison net méi an der 2. Bundesliga zu Tréier spillt.

Dat huet de Veräin offiziell matgedeelt. De Lëtzebuerger Nationalspiller hat zanter 2016 bei der Ekipp aus der zweeter Bundesliga gespillt. Den Thomas Grün wiesselt bei de Coupe-Gewënner op Esch.