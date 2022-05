5 Joer huet den Irfan Cekic fir den DT Houwald gespillt. Wärend där Zäit ass hien ë.a. mam Veräin 3 Mol Vizechampion ginn an huet 2021 d'Coupe gewonnen.

Als Ersatz fir den Irfan Cekic wiesselt den Tschech Tomas Koldas bei den DT Houwald. Den 21 Joer alen Dëschtennisspiller huet déi lescht Saison beim Veräin vun Naestved an Dänemark gespillt. Virun zwou Wochen huet een d'Finall vum Championnat ganz knapp verluer.

Schreiwes vum DT Houwald

Merci Irfan! Welcome Tomas!

No 5 Joer an deene beschte Resultater vun eiser éischter Equipe an der Veräinsgeschicht (3x Vizechampion 2018, 2019 an 2021; 2x Finaliste vun der Coupe 2019 an 2020 an natierlech Gewënner vun der Coupe 2021) wäert den Irfan Cekic de Club verloossen. Mir soen dem Irfan villmools MERCI fir säin Asaz iwwert déi lescht Joren a wënschen him alles Guddes fir seng sportlech a perséinlech Zukunft.

Als Ersatz vum Irfan a fir och hoffentlech an Zukunft kënne ganz uewen an der Audi TT League mat ze spillen, kréie mir mam Tomas Koldas en neie Spiller fir eis éischt Equipe bäi.

Den Tomas huet 21 Joer, kënnt aus der tschechescher Republik an huet déi lescht Saisone beim Club vun Naestved an Dänemark gespillt. Mat Naestved ass hien 2021 däneschen Champion ginn a virun 2 Wochen hu si d'Finall vum Championnat géint Roskilde ganz knapps verluer.

Mir freeën eis all den Tomas kennenzeléieren an hoffen, mat him un déi gutt Resultater aus de leschte Joren uknäppen ze kennen.

Après 5 ans et ayant fortement contribué aux meilleurs résultats de notre première équipe dans l'histoire du club (3x vice-champion en 2018, 2019 et 2021, 2x finaliste de la Coupe de Luxembourg en 2019 et 2020 et surtout vainqueur de la Coupe en 2021), Irfan va quitter le club. Nous remercions Irfan pour tous ces efforts et nous lui souhaitons beaucoup de succès tant sur le plan sportif que personnel.

En remplacement d'Irfan et afin de rester compétitif au plus haut niveau, nous avons recruté un nouveau joueur pour notre première équipe, Tomas Koldas. Tomas est d'origine tchèque, il a 21 ans et il a joué les dernières années au championnat danois chez Naestved. Avec son club, il est devenu champion du Danemark en 2021 et vient de perdre la finale du championnat de cette saison contre Roskilde.

Nous espérons pouvoir poursuivre les bons résultats des dernières années avec Tomas et les autres joueurs de notre première équipe. Bienvue Tomas!