Bei der Para-Cycling WM zu Elzach ass de Joel Adams op der 11. Plaz gelant. Am Para-Dëschtennis war fir de Philippe Hein schonn an der Gruppephas Schluss.

348 Sportler aus 38 Natiounen hu sech vum 12. bis den 15. Mee zu Elzach a Baden-Württemberg, fir den "UCI-Weltcup" an der Kategorie vum Para-Vëlossport zesummefonnt, dorënner och de Joel Adams vum Lëtzebuerger Paralympic Comité, dee souwuel am Zäitfuere wéi och an der Stroossecourse ugetruede war. Am Zäitfuere konnt hien déi 18 Kilometer laang Streck a 40 Minutten an 21 Sekonne bewältegen a sech eng 11. Plaz sécheren, déi hien och an der Stroossecourse erreeche konnt. Hei waren et 7 Ronne vu jee 7,4 Kilometer, déi misste bewältegt ginn.

Beim Weltranglëschten-Turnéier vum Para-Dëschtennis a Slowenien misst sech de Philippe Hein leider schonn an der Gruppephas geschloe ginn. Demotivéiert ass hien dovunner awer net an huet schonn ugekënnegt, weider wëllen ze trainéieren a Spillerfarung ze sammelen.

PDF: De Communiqué