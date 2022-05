Traureg Nouvelle aus dem Lëtzebuerger Dëschtennis.

De Guido Tomassini ass am Alter vun 81 Joer gestuerwen. De laangjärege President vum Dëschtennisclub vun Diddeleng war de Papp vum Succès vum Veräin aus der Forge du Sud mat de sëllegen Titelen am Championnat an an der Coupe an de leschte Joren.