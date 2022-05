De leschten Dënschdeg gouf am CAPE zu Ettelbréck d’Biografie "Ni Xialian - Le don du ciel" virgestallt.

Geschriwwe gouf dëst Buch vum Gaston Zangerlé, deen och ënner anerem d’Biografie vum Charly Gaul oder och Elsy Jacosbs geschriwwen huet.

Leit, déi d’Ni Xia Lian kennen, wësse wéi gäre si laacht. De leschten Dënschdeg gouf et dofir een extra Grond. Viru ronn 200 Gäscht an Invitéen aus der Politik- a Sportswelt gouf dem Gaston Zangerlé säi Wierk ""Ni Xialian - Le don du ciel"" virgestallt. D’Haaptprotagonistin ass zefridde mam Endresultat:

"Ech denken d’Buch ass richteg gutt, detailléiert an och modern duerch déi Videoen, déi ee per QR-Code kucke kann. Et krit een immens vill Informatiounen iwwert meng Sportlerkarriär a mäi Privatliewen. E ganz interessant Buch."

Eng Biografie iwwert d’Ni Xia Lian, déi éischter wéi ee Portrait unzegesinn ass. Et ass weder eng reng Biografie mat enger chronologescher Folleg, nach ee rengt Sportsbuch. Virun allem ass et e Mix aus dem Ni Xia Lian hiren Erliefnisser am Dëschtennis, souwéi den Abléck an hir Welt an an hiren Environnement. Fir den Auteur Gaston Zangerlé ass de Grond fir säi Buch ganz einfach.

"Ech hat déi Iddi scho ganz laang. Ech hunn der Bicher an deem Genre jo scho geschriwwen. Meng Liewenspartnerin ass och vu Shanghai. Mir souzen eng Kéier mat chineesesche Kolleege beieneen, du gouf ech gefrot, firwat ech nach näischt iwwert d’Ni Xia Lian geschriwwen hunn. A jo et gouf héich Zäit, datt do eppes geschitt."

1989 ass d’Ni Xia Lian an Europa komm. Duerch hir sëllegen Erfolleger huet si Lëtzebuerg ëmmer gutt no bausse vertrueden a gëtt net fir näischt als "Stolz vu China a Lëtzebuerg”" bezeechent.

D’Mamm vun zwee Kanner an d’Fra vun hirem Trainer Tommy Danielsson ass trotz dem Succès ëmmer déi nämmlecht bliwwen.

"Mäi Papp sot ëmmer, wann s du laachs, da laachen d’Leit zeréck. Ech war nach ganz kleng, wéi mäi Papp mir dat bäibruecht huet. Ech sinn einfach frou mat de Leit."

D’Biografie iwwert d’Ni Xia Lian kritt een an de Librairien ze kafen.