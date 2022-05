3 Deeg no der Néierlag an der leschter Championnatsfinall am Härebasket huet den T71 Diddeleng een zolitte Coup um Transfertmaart gelant.

De Mihailo Andjelkovic wiesselt vum AB Conter an d‘Forge du Sud. Den 23 Joer alen Nationalspiller huet zanter 2018 zu Conter gespillt.