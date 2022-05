D'Ekipp vu San Francisco huet sech mat 120 op 110 géint d'Dallas Mavericks duerchgesat, an domat d'Conference Finals am Weste mat 4-1 fir sech entscheet.

An de Finalle kréien d'Warriors et mat Boston oder Miami ze dinn. Den Ament sinn d'Celtics 3-2 vir an der Best of Seven Serie.

Et ass fir 6. Kéier bannent 8 Saisonen, dass d'Warriors et bis an d'Finall packen. An de Joren 2015, 2017 an 2018 konnt Golden State sech den Titel sécheren.