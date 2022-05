Um Enn gouf et eng kloer 0:3-Defaite géint Estland.

Um Sonndeg stoung den zweete Match vun der Silver League tëschent Lëtzebuerg an Estland um Programm. Den éischte Match haten d'Red Lions Ladies mat 0:3 géint Slowenien verluer.

An och am 2. Match huet Lëtzebuerg no enger Stonn a 14 Minutte mat 0:3 (19:25, 21:25, 16:25) géint Estland de Kierzere gezunn.

E Mëttwoch spillen d'Rout Léiwinnen an der Coque géint Schweden.