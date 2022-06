Co-Trainer vum 42 Joer ale Britt gëtt den Dragan Stipanovic. Dat huet de Veräin an der Nuecht op e Mëttwoch matgedeelt.

De Gavin Love war rezent scho Coach beim AB Contern an huet an diversen europäesche Länner Coaching-Erfarunge sammele kënnen. Elo wäert hie bei der Ettelbrécker Etzella op der Trainerbänk sëtzen. Nieft dem Gavin wäert och den Dragan Stipanovic dem Club erhale bleiwen an als Co-Trainer a Jugendcoach weider fungéieren.

D'Etzella war dëst Joer an den Halleffinalle vun de Playoffs am Championnat vun der Amicale Steesel eliminéiert ginn.