E Mëttwoch den Owend hunn d'FLVB-Dammen et mat de Schwedinnen an der Coque ze di kritt.

Nom 0:3 géint Slowenien an Estland ass et elo déi drëtten Néierlag am drëtte Match an dëser Kompetitioun, dat nees mat 0:3 (22:25,15:25,10:25).

E Sonndeg treffe d'Dammen dann um 17 Auer op Portugal.