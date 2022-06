Wéi d'Sparta um Samschdeg de Moie matdeelt, hunn de Chris Wulff a säin Assistent Christophe Donnersbach och fir d'Saison 2022/23 ënnerschriwwen.

D'Spiller bleiwen dem Veräin dann och trei, bis op de Mathis Wolff, dee wéinst senge Studien elo mol eng Paus mécht.

Et sollen dann awer och nach Verstäerkungen derbäi kommen. Do lafen aktuell Verhandlungen an et hofft ee bis Enn des Mounts do Resultater kënne virzeweisen.

Et gëtt dann och de Retour vum Colin Braun ze vermellen, dee fir d'Saison 2021/22 un den T71 ausgeléint war an déi nächst Saison nees fir d'Sparta spillt.