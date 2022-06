Lëtzebuerg huet mat 0:3 géint Portugal de Kierzere gezunn.

Am 4. Match vun der Silver League am Volleyball gouf et e Mëttwoch fir d'Lëtzebuerger Dammen déi 4. Néierlag. D'FLVB-Selektioun huet a Portugal mat 0:3 de Kierzere gezunn. Déi zwee éischt Sätz gounge ganz kloer un d'Portugisinnen.

Den drëtte Saz, hunn d'Lëtzebuergerinnen awer just op 21 verluer. De Retour Match géint Portugal ass elo e Sonndeg.

Dee gëtt awer net an der Coque gespillt, mee am Tramsschapp. An dat mécht et fir d'Carla Mulli an hir Matspillerinnen net méi einfach.

Mir hunn och nach ni do trainéiert. Ech mengen, datt et fir eis och bëssen een auswäerts Match ass. Et gewinnt ee sech zwar un d'Hal. Mee déi ganz Woche si mir souwisou vill um reesen an do muss ee sech séier upassen an dat wäerte mir och maachen.

De Match vun de Volleyball-Damme gëtt e Sonndeg um 17 Auer gespillt, wéi gesot am Tramsschapp um Lampertsbierg.