Lëtzebuerger FLVB-Dammen zéie mat 0:3 géint Portugal de Kierzeren. Am 5. Match vun der Silver League am Volleyball gouf et e Sonndeg déi 5. Néierlag.

D'FLVB-Selektioun huet no der 0:3-Néierlag e Mëttwoch géint Portugal och beim Retourmatch de Kierzere gezunn. D'Portugisinnen hunn deen 1. Saz am Tramsschapp um Lampertsbierg iwwerleeë mat 25:8 gewonnen. Am zweete Saz sollt et een Tick besser lafe fir d'Lëtzebuergerinnen, mee och de Saz sollt mat 15:25 verluer goen. D'Spillerinne ronderëm d'Betty Hoffmann ware beméit, hunn de Kapp net an de Sand gestach, mee d'Qualitéit op der anerer Säit war dann awer einfach ze héisch, sou dass och den drëtte Saz un d'Portugisinne gaangen ass (15:25). Den nächste Match ass e Sonndeg, den 18. Juni um 15 Auer a Schweden.