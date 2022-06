Aus dem Basket ass et um Sonndeg d'Nouvelle dass de Alex Laurent fir dei nei Saison bei Gladiators Trier wiesselt. Hien ënnerschreift fir 2 Joer.

An der leschter Saison huet de Alex Laurent an der zweeter belscher Liga fir Kortrijk Spurs gespillt. Nom Wiessel vum Thomas Grün vun Tréier bei de Basket Esch, spillt an der neier Saison domat nees e Lëtzebuerger fir Tréier. Den Nationalspiller huet e Kontrakt iwwer 2 Joer ënnerschreiwen.