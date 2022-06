D'Golden State Warriors wannen d'Best-Of-Seven-Serie mat 4:2 géint d'Boston Celtics a sinn esou neie Champion vun der National Basketball Association.

Mat engem 3:2 am Gepäck sinn d'Warriors op Boston gereest. Fir si war kloer, wa se gewannen, si se Champion, wa se verléieren hu se am leschte Match doheem d'Chance, fir sech den Titel ze sécheren.

D'Fans zu Boston waren op alle Fall prett fir dësen Duell a stoungen wéi eng eent hannert der Heemekipp. An datt hunn d'Celtics gespuert a waren am Ufank vum Match voll dran. Séier ware si 14:2 am Avantage ma d'Gäscht aus San Francisco hu sech erkritt a ware beim Stand vu 27:22 just nach fënnef Punkten am Réckstand um Enn vum éischte Véierel.

Um Enn vum éischte an am Ufank vum zweete Véierel hunn Warriors eppes hikritt, wat zanter 50 Joer kenger Ekipp méi an der Finall gelongen ass: en 21:0-Laf. Domadder hu Curry, Thompson a Co aus engem 11-Punkte-Réckstand um Ufank vum éischte Véierel e 15-Punkten-Avantage um Enn vum zweete Véierel realiséiert. Si goungen also mat engem 54:39-Avantage an d'Paus.

No der Usproch vun de Coachen an an der Halbzeit koumen Celtics besser aus de Kabinnen a konnten am drëtte Véierel hire Réckstand verkierzen. Dëst war och deen eenzege Quarter, deen d'Heemekipp fir sech entscheede konnt. Grad Offensiv, wou si nach am Véierel virdrun enttäuscht haten, ware si am drëtte Quarter gutt dobäi an hunn dëse 27:22 gewonnen an esou hire Réckstand op 66:76 virun de leschten 12 Minutten verkierzt.

Béid Ekippen hunn de ganze Match iwwer ëmmer nees Nerve bewisen, ma wärend de Star vun de Celtics Jayson Tatum net op der Héicht war, huet op der anerer Säit de Stephen Curry ofgeliwwert a senger Ekipp gehollef, och de leschte Véierel knapp mat 27:24 ze gewannen an zum Schluss sech no enger scho klorer 103:90-Victoire den véierten Titel zanter 2015 an den siwenten an der Geschicht vum Veräin sécheren.